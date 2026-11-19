сегодня в 15:23

Торжественная церемония вручения первых паспортов 14 юным жителям Павлово-Посадского городского округа состоялась 18 ноября.

В церемонии приняли участие глава округа Михаил Владимирович Криворучко, депутат Московской областной думы Максим Александрович Коркин, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России «Павлово-Посадский» Алексей Александрович Мусихин и руководитель ассоциации ветеранов специальной военной операции округа Роман Владимирович Фаленков.

Получение паспорта символизирует новый этап взросления, осознание своих прав и обязанностей. Подросткам пожелали успехов в учебе, уверенности в своих силах, новых достижений и реализации намеченных планов.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.