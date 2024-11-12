В Павловском Посаде прошла конференция местного отделения «Единой России»

В Павлово-Посадском городском округе состоялась ежегодная конференция местного отделения партии «Единая Россия», на которой были подведены итоги работы за 2024 год и намечены приоритетные задачи на будущее. Также были избраны делегаты на региональную конференцию партии «Единая Россия» и новые члены в местный политический совет в связи с ротацией кадров, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В начале конференции секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов представил доклад о основных направлениях работы партии за последний год.

Одним из главных событий 2024 года стали выборы Президента России, в которых партия «Единая Россия» оказала поддержку кандидату Владимиру Путину. Итоговая явка на выборах в Павлово-Посадском городском округе составила около 79%. Кроме того, на конференции были озвучены результаты муниципальных выборов. Партия «Единая Россия» по итогам выборов в муниципалитетах области получила 414 мандатов, что составило более 70% от общего числа.

«Явка на выборах составила около 79%, что значительно выше среднего показателя по региону. Это свидетельствует о высоком уровне политической активности граждан и их поддержке курса, проводимого партией. Следовательно, мы видим рост доверия к партии и укрепление ее позиций в органах местного самоуправления», — отметил Денис Семенов.

Не менее важным аспектом работы стало реализация еародной программы. На конференции отметили, что муниципальная часть программы была полностью выполнена, и работа по реализации наказов областного уровня также близится к завершению. В этом году была проделана большая работа по капитальному ремонту медицинских и образовательных учреждений, а также завершен проект по созданию нового парка «Меленки».

Особое внимание на конференции было уделено теме поддержки участников СВО и их семей. В Павлово-Посадском городском округе с начала СВО было отправлено более 200 тонн гуманитарной помощи, а на закупку необходимого для бойцов оборудования было направлено порядка 150 миллионов рублей.

«Помощь бойцам и семьям участников специальной военной операции — одна из главных задач нашей работы. Ежемесячно мы отправляем гуманитарный конвой в зону проведения СВО, адресно реагируем на просьбы и пожелания павловопосадцев. Нашей целью является обеспечить максимальную помощь и поддержку в это нелегкое время, ради общей победы», — прокомментировал председатель совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов.

Также в 2024 году Московская область объявила годом первичных отделений, что способствовало повышению качества работы на местах. В Павлово-Посадском округе активно функционируют 76 первичных отделений, объединяющие 847 членов партии.

«С каждым годом наши ряды пополняются новыми людьми, и это не просто сухая статистика — это доказательство того, что наши действия находят отклик среди жителей. В 2024 году 76 первичных отделений в нашем округе объединили уже 847 человек. Поддержка партии выходит за рамки формальных отчетов и проявляется в реальных делах, таких как помощь участникам СВО и реализация важных проектов. За каждым новым членом стоит желание внести свой вклад в развитие округа, помочь соседям и поддержать значимые проекты», — отметила руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» Наталья Золина.

Выступление секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дениса Семенова на конференции было завершено обсуждением планов на будущее. Партия «Единая Россия» активно готовится к предстоящим выборам в Государственную Думу и Московскую областную Думу, а также к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также в 2025 году в рамках народной программы начнется капитальный ремонт здания дошкольного отделения «Малютка» МОУ Лицей № 2 и центра дополнительного образования «Истоки».

После доклада секретаря местного отделения партии «Единая Россия» состоялось открытое голосование за выбор делегатов на XXIX Московскую областную региональную Конференцию отделения Всероссийской политической Партии «Единая Росси». Более 60 членов местного отделения приняли участие в голосовании, определив тех, кто будет представлять Павлово-Посадский округ на важнейшей партийной конференции. Всего было избрано три делегата.

Кроме того, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов вручил членские билеты новым участникам, присоединившимся к рядам партии.

Завершением конференции стало закрытое голосование по выбору новых членов местного политсовета партии «Единая Россия» в рамках ротации кадров. Местное отделение активно обновляет состав политсовета, что способствует улучшению работы партии и внедрению новых идей для дальнейшего развития округа. По итогам голосования было выбрано два новых члена местного политсовета.

«Прошедшая конференция стала важным этапом в нашей работе и еще раз подтвердила, что жители округа доверяют партии и поддерживают наши инициативы. Подтверждением этого является высокий результат выборов Президента, где явка в нашем округе составила 79%, что на 2% выше среднего по области. Мы гордимся этим результатом и продолжаем исполнять свои обязательства перед ними. Народная программа останется в центре нашей работы. Поддержка участников СВО и их семей для нас остается приоритетом. Впереди нас ждут важные выборы и новые партийные проекты, и мы уверены, что с такой поддержкой сможем реализовать все задуманное», — отметил Денис Семенов.

Конференция местного отделения партии «Единая Россия» в Павлово-Посадском городском округе продемонстрировала высокие результаты работы в 2024 году и наметила стратегию дальнейшего развития. Партия «Единая Россия» продолжит реализацию значимых партийных проектов, активную работу с населением и поддержку жителей округа на всех уровнях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.