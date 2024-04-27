В павильоне Сбера на ВДНХ Сбер и МГИК подписали соглашение о сотрудничестве

«Цифровые решения Сбера сегодня применяют в самых разных сферах, и образовательная среда — не исключение. Уверен, это соглашение не только укрепит партнерские отношения Сбера с Московским государственным институтом культуры, но и будет способствовать развитию высшего образования, а также даст возможность студентам и преподавателям изучать и применять цифровые технологии в учебе и в профессии», — отметил управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.