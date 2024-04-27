В павильоне Сбера на ВДНХ Сбер и МГИК подписали соглашение о сотрудничестве
Фото - © Пресс-служба ПАО Сбербанк
В павильоне Сбера на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Сбер и Московский государственный институт культуры (МГИК) подписали соглашение о сотрудничестве. Один из ключевых пунктов соглашения — внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. Совместно с МГИК Сбер будет реализовывать на территориии образовательного учреждения проект «Цифровые решения», совершенствуя уже имеющиеся в вузе информационные системы. Кроме того, участники соглашения договорились проводить совместные научно-исследовательские работы для повышения качества высшего образования и подготовки профильных специалистов.
«Цифровые решения Сбера сегодня применяют в самых разных сферах, и образовательная среда — не исключение. Уверен, это соглашение не только укрепит партнерские отношения Сбера с Московским государственным институтом культуры, но и будет способствовать развитию высшего образования, а также даст возможность студентам и преподавателям изучать и применять цифровые технологии в учебе и в профессии», — отметил управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.
«Подписание соглашения со Сбером для МГИК открывает большие перспективы развития в плане реализации вектора государственной политики по цифровизации. Внедрение передовых современных цифровых решений в образовательный процесс даст возможность студентам института культуры приобрести новые профессиональные компетенции, а значит в будущем выпускники вуза смогут быть конкурентноспособными, соответствовать технологическим трендам в нынешних реалиях и пополнить кадровый потенциал страны, став высококлассными специалистами», — подчеркнула ректор Московского государственного института культуры Екатерина Кудрина.
Фото - © Пресс-служба ПАО Сбербанк