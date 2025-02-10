В парке Захарово 15 февраля пройдет представление «Сказка о царе Салтане»

Еженедельно гостей Парка Захарово ждут интересные, разнообразные и насыщенные программы. В Мастерскую Карандаша приглашают юных художников 14 февраля. На этом мастер-классе взрослые и дети смогут развить творческое мышление и нарисовать симпатичные картинки с помощью красок и цветных карандашей, сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Самых маленьких гостей парка 15 февраля ждут на Кукольное представление «Сказка о царе Салтане» от Творческого объединения «Сказка». После спектакля юные зрители вместе с родителями разучат детские песни и дружно споют их на развлекательной программе Караоке для детей «Споемте, друзья!». Также в этот день все желающие смогут окунуться в пушкинскую эпоху, посетив Образовательную программу «Дворянское воспитание и образование детей в XVIII–XIX вв.» и сыграв в любимые игры дворянского общества на развлекательно — познавательной программе «Игры пушкинской поры».

Всех гостей 16 февраля приглашают на Мастер-классе «Объемная аппликация „Снегирь“. Здесь можно научиться создавать удивительно красивые аппликации с помощью цветной бумаги, клея, ватных дисков, обычных салфеток и других простых материалов, которые всегда под рукой. После мастер-класса забавный Снеговик на Интерактивной игровой программе „Зимние игры и забавы“ поиграет с посетителями парка в игры „Замороженный“, „Снежки“ и „Повтори движение“.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.