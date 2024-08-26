В парке Воскресенска завершился сезон кинопоказов

В парке усадьбы Кривякино завершилась серия летних кинопоказов, сообщает пресс-служба администрации г. о. Воскресенск.

Регулярно на главной площади парка проводились показы кинофильмов под открытым небом. Мероприятие собирало большое количество зрителей разного возраста.

«Это были прекрасные вечера, наполненные атмосферой кино и общения. Мы смотрели лучшие фильмы разных жанров, наслаждались свежим воздухом и прекрасной погодой. Хочется выразить благодарность организаторам этого мероприятия за то, что они подарили нам возможность провести эти чудесные вечера вместе», — отметили в пресс-службе МУ «КЦ „Усадьба Кривякино“.

Бесплатные уличные показы в парках проходили в рамках проекта ГАУК МО «Креативное бюро „Регион“» и Министерства культуры и туризма Московской области «Кинопарк». Репертуар проекта состоял из лучших современных российских картин, анимационных фильмов и классики советского кинематографа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.