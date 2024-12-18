В парке Воскресенска установили селфи-камеру

Гости парка усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск теперь могут запечатлеть яркие моменты визита. На главной площади появилась камера, с помощью котрой можно сделать яркие зимние фотографии. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Все очень просто! Вы подходите к СелфиМату, выбираете нужный режим съемки (цветное или черно-белое фото), делаете снимок и получаете готовую распечатанную фотографию. Можно даже выбрать количество снимков, чтобы сохранить память о вашем визите на долгие годы. Фотографии печатаются на глянцевой бумаге, что придает им особый шик и качество. Так что смело делайте кадры на память — они будут выглядеть превосходно!» — отметили в пресс-службе МУ «КЦ «Усадьба Кривякино».

На главной площади парка установлены различные новогодние инсталляции, которые добавят фотографиям праздничное настроение. Также в рамках программы «Зима в Подмосковье» регулярно проводятся различные мероприятия, которые будут интересны гостям любого возраста.

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