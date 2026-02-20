В парке Воскресенска провели праздник Тещины блины

Тематическое мероприятие «Тещины блины» прошло 18 февраля в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Участниками стали дети и взрослые, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья и представители старшего поколения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник организовали сотрудники комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский». На фонтанной площади парка собрались воспитанники отделения реабилитации несовершеннолетних с особенностями развития, дети с ограниченными возможностями здоровья, участники отделения социальной реабилитации и представители клуба «Активное долголетие».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.