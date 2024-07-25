В усадьбе «Фряново» Щелкова состоится ежегодный ягодный фестиваль «Моя усадьба»

Фото - © Комитет по культуре и туризму г.о. Щёлково

сегодня в 22:29

Ягодный фестиваль «Моя усадьба» пройдет в Щелкове. В рамках фестиваля состоится ярмарка «Лукошко», где можно будет приобрести изделия ручной работы, клубнику и малину от компании «Ягодная долина», а также посетить фудкорт, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Для детей будет работать зона аттракционов «Заводной апельсин», где они смогут покататься на батутах, поиграть в аркадные игры и поездить на машинках на аккумуляторах.

Также пройдёт концерт «Что за фрукт?», на котором выступят коллективы ЦКС Фряново.

Одним из самых ярких событий фестиваля станет конкурс «Ах, какая ягодка!». Участники будут соревноваться в создании лучшего фруктово-ягодного костюма. Победителей наградят ценными призами.

Актер Николай Воронов проведёт шоу сахарной ваты, раздавая её всем детям, которые придут на праздник. Кроме того, состоится показ спектакля «Дачные истории» от проекта «Мамин театр». Компания «Наукомания» представит научное шоу. Завершит программу выступление кавер-группы «Автопарк».

Будет проводиться конкурс на самый лучший костюм «Ах, какая ягодка!» для детей от 0 до 12 лет. Для участия необходимо:

до 01.08.2024 отправить заявку (форма заявки в положении) на электронную почту: usadba_fryanovo.concursus@mail.ru;

подготовить костюм на фруктово-ягодную тему;

презентовать свой образ в творческом номере (не более 4 минут);

принять участие в дефиле и конкурсной программе.

Конкурс и награждение победителей пройдут 3 августа в 16:00 в парке усадьбы Фряново в рамках ягодного фестиваля «Моя усадьба».

Все участники получат вкусные призы, а для победителей подготовлены особые подарки.

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