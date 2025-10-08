В парке Толстого Химок обустроили экотропу с беседками

В Химках в парке Толстого завершили обустройство экотропы. Пешеходный маршрут проложили через природную территорию северной части парка. С него открывается живописный вид на канал имени Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экотропа длиной 134 метра стала частью общего пешеходного пространства парка, так как она соединяется с дорожками. Основой конструкции экотропы выбрали металлический каркас, верхним покрытием служит износостойкий металл с оцинковкой. Для безопасности по всему маршруту установили перила.

Экотропа позволяет посетителям прогуляться на уровне крон деревьев, полюбоваться видами канала имени Москвы и проезжающими по Химкинскому железнодорожному мосту поездами. По дорожке жителям теперь проще спуститься с детской коляской к пляжной зоне, а ширина настила позволяют комфортно разойтись встречным потокам посетителей парка.

Кроме того, новый прогулочный маршрут оборудован стеклянными беседками, а возле тропы у воды располагается деревянная площадка с парковыми качелями, гамаками и стульями для тихого отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.