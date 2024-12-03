В парке Талалихина Подольска заработал каток с прокатом

В Подольске в Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина до 8 декабря проведут более 20 бесплатных мероприятий для детей старше трех лет, родителей и представителей старшего поколения, также можно покататься на недавно залитом катке с прокатом коньков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В парке Талалихина проведут занятия по скандинавской ходьбе, организуют спортивные пробежки, игровые программы и мастер-классы, интеллектуальные викторины по системному расписанию.

Каток работает со вторника по воскресенье, в понедельник выходной. Среди недели каток работает с 13:00 до 21:00, по выходным — с 11:00 до 22:00. График работы может меняться в связи с погодными условиями. Коньки можно взять напрокат или прийти со своими.

Дети до 3х лет могут выходить на лёд бесплатно, с 3 до 12 лет — за 150р за сеанс, старше 12 лет — 200 рублей. На выходных и в праздничные дни билеты стоят 200 и 250 рублей соответственно. Предусмотрены бесплатные сеансы для участников «Активного долголетия», многодетных и членов семей участников СВО.

В Детском парке в Климовске дети смогут побывать на развлекательной программе и мастер-классе. Каждое воскресенье в пункте проката там проводят занятия творчеством для детей.

Парк «Дубрава» временно закрыт на реконструкцию, поэтому сейчас вход туда для посетителей запрещён. На следующий год парк откроет свои двери и удивит всех своей красотой и новыми зонами для отдыха и культурных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.