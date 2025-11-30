В парке Талалихина Подольска залили каток

В парке Талалихина 29 ноября залили главный каток Подольска площадью 1 500 квадратных метров. Открыть его планируют 1 декабря в рамках зимнего проекта «Зима в Подмосковье», сообщили в пресс-службе округа.

Под бетонным покрытием катка проложена система охлаждения, благодаря которой лед формируется естественным образом. На территории катка обустроены три зоны, которые украсили световой иллюминацией.

Для комфортного катания организован прокат коньков и теплые раздевалки. Зона выдачи инвентаря и коньков рассчитана на 250 мест. Для хранения личных вещей предусмотрено 320 шкафчиков. Для прохода будут использовать электронные карты, а билеты можно будет приобретать онлайн.

1 декабря посетителей парка с 16:00 до 20:00 проведут ряд мероприятий.

В 16:00 состоится открытие резиденции и почты Деда Мороза. В 16:30 проведут творческий мастер-класс «Елочная игрушка», в 17:00 — игровую программу «Зимние забавы», в 18:00 — интерактивная программа «Как Емеля ходил за елкой».

В 18:55 всех приглашают на зажжение новогодней елки.

В 19:00 пройдет торжественное открытие катка, в 19:05 — показательные выступления фигуристов «Витязя», в 19:30 — мастер-класс по фигурному катанию.

Вход на все мероприятия свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.