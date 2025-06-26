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В парке Талалихина Подольска расписалось 30 пар молодоженов с начала лета

Парк имени Виктора Талалихина в Подольске стал популярным местом для выездной регистрации брака у подольчан. С наступлением лета в нем расписалось более 30 пар молодоженов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Лето является горячей порой свадеб, когда церемонию можно провести под открытым небом.

Выездная регистрация в Подольске проходит в 3 живописных локациях. Самой популярной из них является парк имени Виктора Талалихина.

В Культурно-просветительском центре «Дубровицы» за этот же период зарегистрировали брак более 20 семей. В универсальном спортивном центре «Юность» отметили свадьбу 10 молодых пар.

В июне в Подольске подали заявление на проведение выездной регистрации 150 пар.

В День семьи, любви и верности, 8 июля, заключить брак планируют более 10 пар.

Заявление на регистрацию брака можно подать через портал госуслуг Московской области.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.