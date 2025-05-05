В парке Талалихина Подольска делают удобные спуски и пирсы на реке Пахре

На Набережной вдоль Парадного проезда в Подольске разбили новые пешеходные дорожки, установили лавочки и установили скейт-парк. В настоящее время делают удобные спуски к реке и пирсы на берегу реки Пахры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина продолжается третий этап реконструкции территории. Вдоль Парадного проезда установили лавочки, монтируют элементы детских и спортивных площадок. В настоящее время выполняется устройство газонов, основания под плитку, монтаж деревянного и решетчатого настила пирсов, а также выполняют электромонтажные работы.

В благоустройстве парка задействована специальная техника. Работы планируют завершить осенью текущего года.

Набережную реконструируют по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.