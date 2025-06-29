В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде состоялся праздник «Молодежь. Спорт. Парк»

Молодые люди из Сергиево-Посадского городского округа отметили День молодежи в парке, наполнив его энергией и юношеским энтузиазмом. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В программе досугового центра «Под крышей» прошли занятия йогой с опытным инструктором из студии «Anahata». Гости увидели яркие номера от танцевальных коллективов «Триаш» и «Urban Mouse». После выступления танцевальных коллективов Денис Шарандов провел урок зумбы. На главной сцене парка праздничную атмосферу создавали известные местные музыкальные группы, в частности «SIC TOYS» и «Спать на потолке».

Молодежный центр «Атмосфера» совместно с Sergio Pizza бесплатно угощали всех посетителей парка квасом. А на организованной пакром ярмарке можно было приобрести изделия от местных мастеров.

Вечером у собравшихся была возможность поучаствовать в душевном мероприятии — «Песни у костра», организованном школой вокала «Виктор звук».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.