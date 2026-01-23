В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде отметят День студента

25 января парк «Скитские пруды» станет центром притяжения студентов и молодежи Сергиева Посада. В этот день там состоится яркое зимнее мероприятие, приуроченное ко Дню студента, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Программа праздника насыщена и разнообразна, каждый сможет выбрать занятие по душе.

В ДЦ «Под крышей» в 16:00 пройдет стендап-шоу. Каждый желающий может стать участником мероприятия, однако необходима предварительная регистрация по специальной ссылке.

Далее гости смогут насладиться спортивной программой возле кафе «Панорама»: увлекательные соревнования и веселые конкурсы ждут участников. Победителей ждут памятные призы.

А ближе к вечеру можно будет согреться у костра и послушать любимые песни под живую гитару.

Молодежный центр «Атмосфера» подготовил сюрприз специально для молодых людей флешмоб и дискотеку прямо на льду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.