В парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа подготовили насыщенную программу

С 16 по 22 июня в парке «Скитские пруды» г. Сергиев Посад жителей и гостей округа ждут развлекательные, культурно-просветительские и физкультурно-спортивные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

16 и 19 июня в 19:00 всех желающих приглашают на «Танцевальный фейерверк» в ДЦ «Под Крышей», в рамках которого пройдут занятия по танцам. А 17 и 19 июня в 17:00 пройдут игры в петанк на специальной площадке для петанка.

18 июня с 11:30 до 12:30 всех любителей бальных танцев приглашают на занятия в ДЦ «Под Крышей». Также 18 июня жителям прочитают лекцию на тему «Зачем читать художественную литературу» и приглашают на спортивное ориентирование. А в 19:00 пройдет занятие по зумбе у главной сцены.

21 июня в 9:00 пройдут еженедельные страты «5 верст», в 8:30 пройдет общеобластное мероприятие «Все за спорт», а в 16:00 — собачья энциклопедия.

22 июня состоится шахматный турнир, пройдут общественный огород, творческие занятия в ДЦ «Под Крышей» и зумба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.