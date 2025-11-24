В парке Сергиева Посада на этой неделе пройдет лекция «Мама на удаленке»

Любителей активного отдыха и развлечений ждет насыщенная неделя в парке «Скитские пруды». Уже в понедельник гости смогут посетить занятие по растяжке и окунуться в атмосферу зажигательных танцев на мероприятии «Танцевальный фейерверк». Об этом сообщает пресс-служба администрации Сергиева Посада.

В среду пройдут занятия для пожилых людей. А также пройдет лекция для молодых и активных мам «Мама на удаленке», где спикер Ольга Илюшина поделится секретами успешного фриланса и творческих профессий. Посетить лекцию могут все желающие без предварительной записи. Начало в 14:00.

Четверг порадует любителей ярких эмоций вечером танца, а пятница позволит укрепить спину и научиться воспитывать четвероногих друзей на занятиях школы юных собачников. Субботнее утро начнется с забега «5 верст», а дальше участников ждет мастер-класс по развитию креативности и просмотр мультфильма «Семейка Крудс».

Завершит неделю программа воскресенья, посвященная играм и активному отдыху всей семьей. Гостей приглашают принять участие в игре-викторине «Мое Подмосковье», которая обещает стать увлекательным приключением и отличным способом провести выходной день весело и познавательно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.