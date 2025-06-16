В парке «Ривьера» Можайского округа завершили ремонт пешеходных дорожек

В этом сезоне парк «Ривьера» становится еще уютнее — здесь завершился ремонт пешеходных дорожек. На ремонтируемых участках был отсыпан дорожный настил — песок и щебень, после чего пешеходные «артерии» заасфальтировали. Рядом были уложены тротуарная плитка и свежий газон. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Парк имеет интересный рельеф, а также развитую сеть ручьев и небольших речек. Этот момент был учтен в работе. Водные объекты проходят под дорожками по своим естественным руслам.

«Мы провели модернизацию тропиночной сети и лыжероллерной трассы. Были устранены последствия естественного паводка прошлых лет. Теперь посетители парка будут прогуливаться по нашим обновленным тропинкам», — отметил директор парка «Ривьера» Александр Калинин.

Парк расположен вдоль русла Москвы-реки, здесь выделены зоны отдыха, а также ежедневно проходят мероприятия для всех возрастных категорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.