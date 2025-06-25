В парке «Раздолье» Одинцова 2 августа проведут IV фестиваль в формате дня йоги

Организатор мероприятия Анна Тресвятская.

Это бесплатное мероприятие для всех посетителей. Его задача познакомить и привлечь граждан разных возрастов к здоровому образу жизни. Каждый год фестиваль собирает около 500 гостей разного возраста, в том числе совсем маленьких детей и граждан пожилого возраста.

Для детей в рамках мероприятия организованы бесплатные мастер-классы, чтобы у родителей была возможность посетить праздник всей семьей. Также на фестивале проходит благотворительная ярмарка и сбор для нуждающихся детей.

Фестиваль бесплатный и несет благотворительный характер.