В парке «Раздолье» Одинцова 2 августа проведут IV фестиваль в формате дня йоги
В парке «Раздолье» Одинцовского округа 2 августа проведут фестиваль в формате дня йоги, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Организатор мероприятия Анна Тресвятская.
Это бесплатное мероприятие для всех посетителей. Его задача познакомить и привлечь граждан разных возрастов к здоровому образу жизни. Каждый год фестиваль собирает около 500 гостей разного возраста, в том числе совсем маленьких детей и граждан пожилого возраста.
Для детей в рамках мероприятия организованы бесплатные мастер-классы, чтобы у родителей была возможность посетить праздник всей семьей. Также на фестивале проходит благотворительная ярмарка и сбор для нуждающихся детей.
Фестиваль бесплатный и несет благотворительный характер.