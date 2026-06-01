В парке Пушкина в Нижнем Новгороде выросли шампиньоны

В парке имени А. С. Пушкина в Нижнем Новгороде местные жители обнаружили шампиньоны и другие грибы. Их активный рост связан с дождливой погодой и перепадами температур, сообщает ИА «Время Н» .

Грибы появились в городских зеленых зонах после обильных дождей и резких изменений температуры. Такие погодные условия способствуют активному росту даже в черте города.

Корреспондент ИА «Время Н» во время прогулки по парку имени А. С. Пушкина обнаружил шампиньон возле одной из дорожек, а также пестрец на старом пне. О находках сообщают и другие посетители парка.

Специалисты напоминают, что собирать грибы в городе небезопасно. Из-за загрязнения почвы и воздуха они могут накапливать тяжелые металлы и токсичные вещества, что представляет риск для здоровья.

