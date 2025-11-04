В парке «Покровский» в Сергиево-Посадском округе состоится мастер-класс «Рисуем в парке»

5 ноября с 11:30 до 12:30 пройдет мастер-класс «Рисуем в парке» в клубе «Шкатулка». 7 ноября с 11:30 до 12:30 состоится открытие тренировки по скандинавской ходьбе у входной группы парка.

8 ноября с 11:00 до 12:10 пройдет «Бодрая зарядка» на детской площадке. С 12:00 до 13:00 в клубе «Шкатулка» состоится творческая мастерская «Парк учит творить». С 12:10 до 13:30 на детской площадке будут проходить подвижные игры «Мультания». С 14:00 до 15:00 в клубе «Шкатулка» пройдет мастер-класс «Покровская столярка». С 15:00 до 16:00 также в клубе «Шкатулка» будет проходить мастер-класс по росписи солдатиков на платной основе.

9 ноября с 11:00 до 12:10 снова пройдет «Бодрая зарядка» на детской площадке. С 12:00 до 13:00 в клубе «Шкатулка» состоится мастер-класс «Рисуем в парке». С 12:10 до 13:30 на детской площадке будут проходить подвижные игры «Мультания».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.