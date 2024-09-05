В парке Подольска 14–15 сентября проведут фестиваль брендов товаров ручной работы

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске 14 и 15 сентября на первом осеннем маркете «Бочка» пройдет фестиваль молодежных брендов, на котором представят разнообразные товары ручной работы. Организаторы обещают, что это будет уютный фестиваль с еще теплым вайбом и прохладой осенних выходных. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта встреча станет последней в этом сезоне, следующая намечается только зимой. Маркет будет работать с 12:00 до 21:00 на Танцевальной веранде. Возраст приглашенных гостей 0+.

Музыкальная лавочка «Чемодан Варганов» представит авторские и аутентичные музыкальные инструменты. Это флейты, варганы, окарины и калимбы, которые подходят для интуитивной игры и не требуют специального образования и сложных навыков. Создатели проекта уверены, что играть музыку может каждый.

Мастерская North Garden представит украшения из белоснежного английского фарфора и камней. Они сделаны в нежных пастельных тонах с элементами яркой насыщенной глазури, позолоты и платины. Коллекции к каждому маркету создают всегда новые.

Семейная мыловарня Bubble Beauty создает ремесленное душистое мыло на маслах и полезную косметику для ванны и душа из натуральных природных ингредиентов. Продукцию делают по авторской рецептуре, с ароматом и эстетичным внешним видом.

Семейная мастерская «Тигги-дизайн» шьет аксессуары ручной работы из натуральной кожи и наносит на них принты. На протяжении 12 лет совершенствует собственный метод нанесения на кожу принта.

Эта технология является уникальной разработкой и отличается износостойкостью, яркостью красок и высокой разрешающей способностью.

Семейный проект по созданию вязаных игрушек «хвост&ушки» стал для его создателей образом жизни. Каждая игрушка и шапка являются эксклюзивными изделиями, созданными с любовью и трепетом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.