В парке «Победа» Талдомского округа прошло мероприятие «Спорт для всех»

В парке «Победа» состоялось общеобластное спортивное мероприятие под названием «Спорт для всех». В 2014 году олимпийский комитет России запустил этот проект в рамках Всероссийского олимпийского дня. Тогда торжественные мероприятия прошли во всех регионах страны, сообщает пресс-служба администрации Талдомского округа.

В начале увлекательного путешествия сотрудники парка встретили гостей на самоварной станции «С медом да вареньем». Здесь они могли насладиться горячим чаем из самовара, сладким вареньем и ароматным медом.

Далее всех присутствующих ждала семейная зарядка «Вдох глубокий, руки шире». Ее провел профессиональный тренер, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Алексей Акулов.

В рамках мероприятия «Спорт для всех» состоялась викторина «Вокруг спорта». В ходе викторины сотрудники парка рассказали гостям о зимних олимпийских видах спорта.

Чтобы повеселиться, разогреться и посоревноваться всем гостям были предложена интерактивная программа «Чемпионом можно стать» и спортивная эстафета «Чемпионы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.