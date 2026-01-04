В парке Павловского Посада появился символ 2026 года

Жители Павловского Посада получили возможность встретиться с символом наступающего 2026 года прямо в центре города, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В городском парке культуры и отдыха появилась очаровательная Лошадь, которая с радостью встречает всех гостей и охотно позирует для памятных фотографий.

Яркий и красочный персонаж создает по-настоящему праздничную атмосферу для посетителей всех возрастов. Дружелюбная Лошадка машет прохожим, обнимается с детьми и взрослыми, а также с удовольствием участвует в веселых фотосессиях.

Согласно восточному календарю, 2026 год пройдет под знаком Лошади — символа энергии, благородства, свободы и целеустремленности. Считается, что год Лошади особенно благоприятен для активных людей, готовых к новым свершениям и смелым начинаниям.

Администрация парка приглашает всех желающих познакомиться с символом года и зарядиться позитивным настроением в преддверии новогодних праздников. Фотографии с Лошадкой станут отличным напоминанием о приятных моментах и, возможно, принесут удачу в наступающем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.