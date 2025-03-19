В парке «Патриот» в Кубинке 23 марта пройдет лекция танкового эксперта

На лекции танкового эксперта Юрия Пашолока, которая пройдет 23 марта в 12:00, подробно расскажут об истории танка Mark V, который стал венцом эволюции британской танковой школы Первой мировой войны. Лишь несколько таких машин оказались на русской земле, причем единственный уцелевший экземпляр, служивший в Красной Армии, был передан в Танковый музей в 1938 году, и бережно хранится до сегодняшнего дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Около 50 таких машин увидели свет русской земли. Первые из них прибыли в марте 1919 года, и вскоре «Рикардо» показали свою мощь в жарких боях на юге страны. В июне того же года они сыграли ключевую роль в штурме Царицына, демонстрируя свою способность прорывать даже самые укрепленные позиции противника. Но постепенно Красная Армия перехватывала инициативу, и британские танки начали переходить в руки советских войск. К 1920 году количество трофейных «Рикардо» достигло такого уровня, что на их основе создавались целые автотанковые отряды. Всего за годы Гражданской войны в Красную Армию поступило около 45 таких машин, ставших основой ее бронетанковых сил на долгие годы.

Сегодня один из этих исторических танков, бережно сохраненный в Центральном парке «Патриот», служит живым напоминанием о тех далеких событиях. Переданный музею в 1938 году этот экземпляр Mark V — единственный уцелевший представитель некогда многочисленного семейства «Рикардо», служивших в рядах Красной Армии.

Танковый эксперт и историк Юрий Пашолок в деталях осветит страницы истории этого легендарного танка, ставшего символом эпохи великих перемен и технологических прорывов.

Подробнее о лекции читайте на сайте парка «Патриот». Место проведения — Музейная площадка № 1.

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