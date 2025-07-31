В парке Островского прошел концерт объединения исторических танцев «Реверанс»

30 июля в парке Островского в Ступино состоялся первый сольный концерт любительского объединения исторических танцев «Реверанс» — событие стало праздником красоты, грации и погружения в атмосферу прошлых веков. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Зрители увидели танцы разных эпох, изысканные костюмы и вдохновляющую атмосферу, которую участники объединения создавали с любовью и трепетом к истории. Каждый номер — маленькое театральное представление, наполненное эмоциями, стилем и движением.

Артисты исполнили самые зрелищные танцы XIX века, советской эпохи и современные хореографические постановки.

«Мы благодарим всех, кто пришёл поддержать нас, и особенно — наших участников, которые проделали огромную работу. Мы не просто танцуем — мы погружаем зрителей в атмосферу», — отметила руководитель объединения Юлия Полякова.

Гости парка смогли увидеть австрийский лендлер из фильма-мюзикла «Звуки музыки», номера с сюжетной линией в авторском прочтении, танцы из «По семейным обстоятельствам» и «Алису в Зазеркалье» под вальс из мультфильма, а также современные вальсовые композиции в исполнении группы «Очарование».

Мероприятие состоялось в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье».

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