В парке Ногинска откроется ледовый каток

Руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов и исполнительный секретарь местного отделения партии Алексей Печенкин проконтролировали ход ремонтных работ на катке в парке Ногинска. Он откроется в рамках Народной программы «Единой России», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Обновленный каток площадью 1,8 тыс. кв. м появится на месте старой хоккейной коробки в Центральном парке Ногинска по просьбе местных жителей. Здесь уже забетонировали поле катка, сделали специальное многофункциональное покрытие, чтобы его можно было использовать для всех видов спорта и заасфальтировали территорию рядом.

Холодильное оборудование старого сезонного катка было решено сохранить и использовать для заливки нового ледового поля. Помимо катка здесь установлены теплая раздевалка со шкафчиками и скамейками, а также гараж для ледозаливочной машины. Торжественное открытие катка в Центральном парке Ногинска запланировано на 12 июля.

«В Центральном парке заканчиваются строительные работы на катке. Контролируем строительство каждый день. Надеемся, что жители успеют этим летом насладиться новой площадкой для занятий волейболом, баскетболом, а зимой здесь будет новый, просторный каток», — отметил Владимир Хватов.

Напомним, что в рамках сбора наказов граждан, который проходил в ходе предвыборной компании, от жителей Богородского городского округа в Народную программу Партии поступило более 1,4 тыс. предложений и инициатив, затрагивающих различные сферы жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.