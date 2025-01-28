В парке Наро-Фоминска появится новая военная техника

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ вместе с представителями администрации посетил Парк Победы в Наро-Фоминске. В ходе визита осмотрели различные площадки для расположения специализированной военной техники, которую планируется завезти в парк, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эта техника станет не только украшением, но и образовательным элементом для будущих поколений. Каждая экспозиция сопровождается информацией, позволяющей жителям и гостям округа подробно ознакомиться с историей и значением представленного экспоната.

«Уверен, что такие инициативы помогут сохранить память о нашей истории и воспитать у молодежи патриотизм и уважение к подвигам предков», — отметил Шамнэ.

Также посетили мастерскую, где проходят увлекательные мастер-классы для маленьких жителей нашего города. Каждый ребенок сможет проявить свои творческие способности и узнать что-то новое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.