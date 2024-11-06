В парке Наро-Фоминска откроется открытый каток

В Центральном парке имени В. В. Воровского Наро-Фоминска готовят открытый каток к новому зимнему сезону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие уже смонтировали борта катка-трансформера. Их устанавливали несколько дней. К 1 декабря каток в Центральном парке будет готов. Если погода позволит, то техническое открытие катка состоится уже в конце ноября.

Уже на следующей неделе каток начнут заливать. Этот процесс всегда занимает продолжительное время. Тем более, когда стоит задача залить идеальный лед.

«Планируем, что толщина льда будет 8-10 сантиметров. Наша холодильная установка в режиме готовности, мы уже проверили. Благодаря ей у нас есть возможность работать и при плюсовой температуре. Потом нанесут разметку, проверят усилители — сеансы катания проходят исключительно под музыку», — рассказал директор КСК «Нара» Константин Павлов.

Каток в Центральном парке Наро-Фоминска — уникальное спортивное сооружение. В конце прошлого года он появился в городе благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Комфортное Подмосковье». Но главный сюрприз был в том, что он — трансформер. Весной каток «превратился» в мини-стадион.

«Теперь эти трансформации будут проходить ежегодно. За покрытие стадиона не стоит волноваться. Обустройство катка будет идти по всем правилам и технологиям. И Наро-Фоминск — не первый город, где установлены такие спортивные трансформеры», — отметил Павлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.