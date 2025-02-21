В парке на Молодежной в Долгопрудном установили новые кормушки для белок

Многие жители Долгопрудного ходят в парк на Молодежной не только, чтобы отдохнуть, но и покормить белок, сделать замечательные фото этих красивых животных, сообщили в пресс-службе местной администрации.

А для того, чтобы белочкам стало еще комфортнее проживать рядом с нами, в парке на улице Молодежная прошла акция по установке кормушек для них.

«Эта добрая традиция уже стала неотъемлемой частью нашей жизни, — рассказали сотрудники Объединенной дирекции парков Долгопрудного. — Вместе с активными ребятами мы установили две новые кормушки. И теперь в парке их стало порядка 15».

А после того, как кормушки были установлены, ребята наполнили их сухофруктами и специализированной кормовой смесью.

«Чтобы пушистые друзья были сытыми и довольными, — сказали девочки и мальчики.

Впереди — выходные, и многие жители Долгопрудного отправятся в парк, чтобы отдохнуть и заодно покормить пушистых зверьков. А к этому благому делу надо подойти со всей ответственностью.

Что можно давать белкам: фундук, грецкие и кедровые орешки (обязательно должны быть в скорлупе), нежареные семечки: подсолнечные, тыквенные, арбузные, дынные, сухофрукты (яблоко, курага, изюм, чернослив), подсушенные небольшие кусочки морковки, немного подсушенного пшеничного хлеба, несоленые и несладкие маленькие крекеры, специальные зоосмеси для белок или хомячков, сушеные грибы.

Что категорически нельзя давать белкам: миндаль — он для них яд, никакие жареные орехи и семечки, свежий пшеничный и ржаной хлеб, сухой заплесневевший хлеб, соленые крекеры, сладкое печенье, все острое, копченое, соленое и жареное — в том числе чипсы, орешки к пиву. Зимой нельзя оставлять порезанные свежие яблоки и другие фрукты — они замерзают, сок в них леденеет, а грызть лед белкам нельзя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы.

По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть. «У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.