В парке Мытищ хозяева смогли чипировать и вакцинировать своих питомцев

Не потеряй друга — главный лозунг акции в парках Подмосковья, которую организовали Минсельхоз совместно с Минблагом Московской области. Благодаря работе врачей, владельцы смогли зарегистрировать 20 четвероногих друзей прямо во время прогулки, также 15 питомцев были чипированы, и еще 1 вакцинирован. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Парки для такого мероприятия были выбраны не случайно. Зачастую для животных поход в клинику вызывает стресс, а во время прогулки в расслабленной обстановке можно сделать важные процедуры, совместив приятное с полезным.

Электронный микрочип представляет собой важный инструмент для идентификации пропавших животных. Процедура чипирования безопасна и занимает всего несколько минут, а информация о номере чипа вносится в общую базу данных. Это значительно упрощает поиск и возврат потерянных питомцев их владельцам.

Врачи Мытищинской ветеринарной станции рассказали, что капсула размером с зернышко помещается под кожей животного без вреда и дискомфорта для него. Считыватель позволяет оперативно идентифицировать животное и его хозяина, что особенно актуально, например, при побеге питомца.

В рамках мобильного офиса специалисты не только провели процедуры по чипированию, регистрации и вакцинации, но и ответили на вопросы владельцев о заботе и уходе за питомцами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.