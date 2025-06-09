В парке Мытищ 19 июня проведут чипирование и регистрацию питомцев

Содержание домашнего животного накладывает на владельца большую ответственность, задача человека — обеспечить безопасность тем, кого они приручили. Одна из важных процедур — чипирование. В Мытищах введение микрочипов состоится 19 июня с 14:00 до 16:00 в парке Перловский по ул. Селезнева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Квалифицированные специалисты проведут чипирование животных и регистрацию прямо во время выгула и внесут данные о хозяине в государственную регистрационную базу Подмосковья. Также будет доступна вакцинация собак и кошек, а их владельцам напомнят правила ухода за домашним любимцем.

Акция по бесплатному чипированию животных в Мытищах направлена на улучшение комфорта и безопасности жизни домашних питомцев и их владельцев. Зарегистрируйте свое животное и получите полезные знания о правильном уходе и содержании домашних животных.

Помните, забота о вашем домашнем любимце — это обязанность каждого владельца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.