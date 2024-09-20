В парке Можайска высадили деревья для создания полосы зеленых насаждений

Самым известным местом в Можайском округе является «Ривьера» — парк культуры, отдыха и спорта. Именно здесь большинство жителей и гостей муниципалитета проводят свободное время, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее в парке прошла встреча главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева и министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова с жителями Можайского округа.

В ходе беседы был определен план развития парка с целью сделать его удобным и комфортным для посетителей. Одним из пунктов плана стало озеленение территории парка.

Провести его было решено в ходе совместной акции. Жители вместе с министром культуры и туризма Московской области Василием Кузнецовым, главой Можайского округа Денисом Мордвинцевым и председателем Совета депутатов Лидией Афанасьевой посадили «Ольху серую», «Иву ломкую» и «Карагану древовидную». Именно эти виды деревьев эффективно поглощают звук, не требовательны в уходе и отлично адаптируются к местному климату.

«Общими усилиями мы осуществили полезное дело для нашей окружающей среды и для муниципалитета в целом», — прокомментировал глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

В озеленении парка также приняли участие волонтеры, экологические активисты и активные жители Можайского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.