В парке Мира в Коломне изменен режим работы по просьбам жителей

Режим работы обновленного парка Мира изменили по просьбам коломенцев. Теперь общественное пространство открыто для посетителей ежедневно с 6:00 до 23:00. Все семь парковых входных групп будут работать в едином режиме: открываться в шесть часов утра и закрываться на ночь за час до полуночи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее основную часть выходов закрывали в 22:00. После этого времени покинуть парк можно было только со стороны улицы Ленина и перекрестка улиц Гагарина и Спортивная.

Новый график работы парка Мира начал действовать с 28 ноября.

Обновленный парк Мира после масштабной реконструкции был открыт для посетителей в день 847-летия Коломны — в сентябре этого года. Общественное пространство получило новый облик: здесь появились арт-объекты, современные детские площадки, скейтпарк, спортивные дорожки, зона для выгула собак, преобразился и самый большой в Коломне светомузыкальный фонтан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.