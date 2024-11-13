В парке Мира Коломны установили уличные гамаки

Гамаки «Карон» появились в парке Мира в Коломне. Теперь горожане смогут наслаждаться приятным отдыхом на свежем воздухе, уютно расположившись в подвесных лежаках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гамаки «Камрон», известные своим качеством и комфортом, уже завоевали популярность у любителей активного отдыха. Они отличаются прочностью, долговечностью и легкостью установки, что делает их идеальными для использования в городских парках. Гамаки отлично вписались в концепцию реконструированного парка, создав атмосферу уединения и спокойствия.

Коломенцы уже оценили новшество, оставив положительные отзывы в социальных сетях. Многие отмечают, что с каждым днем парк становится еще более привлекательным местом для прогулок и семейного отдыха.

В этом году в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» завершилось благоустройство центрального городского парка — парка Мира.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.