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В парке Малевича в Одинцове 19 мая пройдут соревнования по спорториентированию

В парке Малевича Одинцовского округа 19 мая состоятся соревнования по спортивному ориентированию, принять участие в них может любой желающий. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Для спортсменов доступны 3 открытых группы с дистанциями разной сложности.

Участников и гостей соревнования ждут к 9:00 на дальней автостоянке парка Малевича.

Регистрация доступна по ссылке. Соревнования пройдут с 9:00 до 15:00.

Даже если вы не планируете участвовать, то приглашаем поддержать участников и посмотреть на настоящий спортивный азарт.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.