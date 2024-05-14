В парке Малевича в Одинцове 19 мая пройдут соревнования по спорториентированию
В парке Малевича Одинцовского округа 19 мая состоятся соревнования по спортивному ориентированию, принять участие в них может любой желающий. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.
Для спортсменов доступны 3 открытых группы с дистанциями разной сложности.
Участников и гостей соревнования ждут к 9:00 на дальней автостоянке парка Малевича.
Регистрация доступна по ссылке. Соревнования пройдут с 9:00 до 15:00.
Даже если вы не планируете участвовать, то приглашаем поддержать участников и посмотреть на настоящий спортивный азарт.
Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.
«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.