В парке Лотошина состоится общеобластное мероприятие «Отцы и дети»

20 октября с 11:00 до 14:00 в Лотошинском парке культуры и отдыха состоится общеобластное мероприятие «Отцы и дети», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках праздника всех посетителей парка ждут развлекательные локации: самоварная станция «Угостись» с горячим чаем и вкусняшками; фотозона «Будь первым», где все гости праздника могут сделать яркие фото.

Помимо этого для детей будет работать мастер-класс «Открытка папе», а сами отцы в это время могут посостязаться друг с другом на спортивном мероприятии «Сильный папа».

Как отметила сотрудница парка Екатерина Арзамасцева, мероприятия в честь отцов проходят в парке каждый год. «Отмечаем и День матери, и День отца, и День любви, семьи и верности — это хорошие, теплые праздники подлинных семейных ценностей. Ждем всех жителей и гостей округа в нашем парке, обещаем — будет весело и задорно», — сказала Арзамасцева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.