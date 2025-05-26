В парке Лобни открылась выездная площадка для регистрации брака

В Центральном парке культуры и отдыха городского округа Лобня организовали выездную площадку для бракосочетаний. Необычный свадебный формат уже выбрали две молодые пары — Ольга и Николай, а также Варвара и Максим. Они создали семьи в символичную дату — 25.05.25. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Площадка для бракосочетания находится в живописном месте — в амфитеатре Центрального парка. Она украшена цветами и свечами, также здесь установлена фотозона. Словам главы муниципалитета Анны Кротовой, поздравившей молодоженов, благодаря такому расположению, официальная церемония приобретает душевность, теплоту и природную красоту.

Всего 25 мая семейный союз в Лобне заключили 18 пар.

Центральный парк культуры и отдыха расположен в Лобне по адресу: ул. Ленина, 22. В минувшем году здесь прошла масштабная реконструкция.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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