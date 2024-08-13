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В парке культуры им Толстого в Химках планируют благоустроить зону отдыха

В парке культуры и отдыха имени Льва Толстого в округе Химки планируют привести в порядок зону отдыха, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Химки.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по второму этапу благоустройства зоны отдыха ПКиО им. Л. Н. Толстого в городском округе Химки Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству зоны отдыха ПКиО им. Л. Н. Толстого (2 этап)».

В 2025 году планируется завершить работы по озеленению, устройство системы видеонаблюдения, системы оповещения, систем электроснабжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.