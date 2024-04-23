В парке культуры и отдыха Воскресенска функционирует зона буккроссинга

В Воскресенске в парке культуры и отдыха «Москворецкий» встречает гостей зона буккроссинга. В парке расположен один шкаф для обмена книгами, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Адрес парка: округ Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Дзержинского.

В Московской области 194 парка культуры и отдыха, все они предлагают различные варианты проведения досуга своим посетителям. Один из вариантов, набирающий все большую популярность, буккроссинг.

Буккроссинг дословно с английского переводится, как книговорот. Суть его заключается в том, что незнакомые друг с другом люди обмениваются книгами в специально отведенных местах.

Ознакомиться с адресным перечнем всех зон буккроссинга можно на официальном сайте Министерства благоустройства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.