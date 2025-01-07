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В парке культуры и отдыха "Бронницкий луг" состоится мероприятие "Рождественские узоры".

В парке культуры и отдыха "Бронницкий луг" состоится областное мероприятие "Рождественские узоры". Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Бронницы.

Для бронничан и гостей города подготовили развлекательную программу, которая начнется в 12:00.

С 12:00 до 12:40 у главной сцены парка будет проходить анимационная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

С 12:00 до 14:00 - семейные посиделки «Рождество у теплого очага».

Также с 12:00 до 14:00 у главной сцены парка будет работать чайная станция «С мёдом да вареньем!».

Викторина «Из какой же сказки я?» будет проводиться с 12:40 до 13:00.

С 13:00 до 14:00 состоятся Рождественские чтения «И стало вдруг светло» ( в резиденции Деда Мороза)

Подобные праздничные мероприятия для всей семьи в парке культуры и отдыха "Бронницкий луг" проводятся регулярно и пользуются большой популярностью у горожан.

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