В парке «Крестов Брод» в Рошале подготовили еженедельный план активностей

Для тех, кто ведет активный образ жизни и любит проводить тренировки на свежем воздухе, со вторника по пятницу в 8:00 проводятся занятия по скандинавской ходьбе.

Этот вид досуга популярен среди жителей всех возрастов, так как не требует особой физической подготовки, заниматься могут и стар, и млад.

По вторникам детвору приглашают на развлекательную программу «Веселимся в парке». Подвижные игры, викторины, встречи с любимыми сказочными героями — все то, что так любят малыши. Ребят и их родителей ждут в парке «Крестов Брод» в 11 часов.

Каждый четверг, в 11:30, в парке проводится увлекательный лекторий. Узнавать новое — всегда интересно и полезно. В парке не бывает скучных лекций, здесь всегда только самые интересные темы в захватывающем изложении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.