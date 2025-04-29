В парке Клина открыли выставку портретов ветеранов войны

На прошлой неделе в парке «Сестрорецкий» установили фотозону с объемной надписью: 9 Мая». А сегодня, 29 апреля 2025 года в парке Сестрорецкий открыли фотовыставку «Клинчане — Герои Советского союза». Выставка представляет собой 7 двусторонних стендов, на которых содержатся фотографии и биографическая справка о 14-ти клинчанах, удостоенных в годы Великой Отечественной войны высшей награды страны — звания «Герой Советского союза». Выставка оборудована на нижней территории парка в районе улицы Мира. Вход свободный.

Выставка подготовлена совместно с музейно-туристическим центром городского округа Клин. Стенды в вечернее время подсвечиваются. В ближайшие дни в Высоковске, в парке «Березовый» будет оборудована похожая по замыслу и исполнению выставка, посвященная высоковчанам — Героям Советского союза. О судьбе и подвиге шестерых высоковчан расскажут три двусторонних стенда. Они выполнены из антивандальных материалов, защищены от влаги и выгорания, снабжены подсветкой в ночное время. Экспозиция стендов заменяемая, но заместитель директора Паркового комплекса городского округа Клин Оксана Лычева уточнила, что до конца 2025 года, объявленного Президентом Годом Защитника Отечества на фотовыставке в парках будут фотографии ветеранов Великой Отечественной войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.