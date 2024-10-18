В парке Каширы высадят 5 тыс луковиц тюльпанов

Весной 2025 года центральная клумба у фонтана порадует гостей парка почти 20 сортами тюльпанов. Специалисты уточняют, что высадка проходит по голландской технологии. Зимуют эти растения очень хорошо, как правило, никаких проблем не бывает.

«Мы продолжаем украшать наш любимый парк. Приступили к высадке луковиц тюльпанов. Стоит отметить, что начало октября — оптимальное время для осенней посадки луковиц тюльпанов. Если поторопиться и посадить их раньше, то с большой вероятностью луковицы начну прорастать. А первые заморозки их погубят. Надеемся, что все приживется и к майским праздникам цветы будут радовать нас своей красотой», — поделилась директор городского парка Каширы Олеся Кожадей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.