сегодня в 06:52

В парке «Городок» Рузы прошли занятия по довоенной подготовке

В парке «Городок» Рузы прошли занятия по довоенной подготовке и другие активности, сообщили в пресс-службе округа.

Спортивный кружок привлёк внимание энергичных спортсменов, готовых к новым достижениям и соревнованиям. Кинопарк порадовал зрителей увлекательными показами популярных фильмов, создав атмосферу киноискусства и хорошего настроения.

Творческая мастерская стала местом вдохновения для всех желающих проявить свои таланты и создать настоящие шедевры.

Клуб «Ярополк» провёл занятия по довоенной подготовке, погрузив участников в историю и обучив важным навыкам. Все присутствующие получили незабываемые впечатления и опыт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодежный». Он пообщался с тренерами и жителями, которые здесь занимаются.

«Хочу сказать слова благодарности тренерам за то, что вы здесь преподаете, пропагандируете спорт. Все это очень важно для наших городов. Спортивную инфраструктуру мы стараемся развивать, будем продолжать эту работу», — заявил Воробьев.