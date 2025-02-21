В Парке Горького появился новый необычный зимний аттракцион

В столичном Парке Горького теперь можно покататься на айс-чопперах

В Парке Горького в Москве появился новый интересный зимний вид транспорта — ледовые электровелосипеды, известные также как айс-чопперы, сообщает «Бриф24» .

Теперь гости катка могут кататься по льду не только на коньках. У посетителей есть возможность опробовать эту инновационную технику, способную развивать скорость до 25 км/ч.

Для айс-чопперов выделили специализированную площадку рядом с основным катком. Добраться до нее можно через павильон проката № 6, рассказали на сайте городского портала.

Прокат доступен всем желающим старше 14 лет. Вместе с транспортом можно арендовать шлем, защитное снаряжение и перчатки — доплачивать за это не придется. Продолжительность каждого сеанса катания на электровелосипеде — 15 минут.