В парке «Елочки» пройдет встреча по интересам «Волонтерский клуб»

В домодедовских парках продолжается серия тематических активностей, где каждый житель может выбрать занятие по душе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа объединяет спортивные тренировки, творческие мастер-классы, образовательные лекции и семейные развлечения. Одним из мероприятий запланирована встреча волонтерского клуба в досуговом центре парка «Елочки».

Волонтерский клуб — это площадка для тех, кто хочет участвовать в добрых инициативах, знакомиться с единомышленниками и быть полезным городу. Участники обмениваются идеями, планируют акции и находят новые направления для совместной работы. Приходите 12 декабря в 17:00 в парк «Елочки».

В парках Домодедово проходят:

• Активные тренировки — забеги, занятия с беговыми клубами, подвижные игры на свежем воздухе.

• Творческие мастер-классы — мастерские для детей и взрослых, занятия по декоративно-прикладному творчеству.

• Образовательные лекции — открытые встречи и познавательные беседы на площадках лесопарков.

• Детские игровые программы — эстафеты, спортивные и развлекательные активности.

• Туристические клубы — прогулки по лесопаркам.

• Вечерние развлекательные программы.

• Спектакли и галереи.

• Настольные игры и клубные встречи.

Программа формируется так, чтобы жители могли находить полезные, творческие и активные занятия в удобный день недели. Парки остаются комфортной площадкой для общения, семейного отдыха и развития городских инициатив.

