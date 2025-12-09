В парке «Елочки» пройдет встреча по интересам «Волонтерский клуб»
Фото - © Парки Домодедово
В домодедовских парках продолжается серия тематических активностей, где каждый житель может выбрать занятие по душе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Программа объединяет спортивные тренировки, творческие мастер-классы, образовательные лекции и семейные развлечения. Одним из мероприятий запланирована встреча волонтерского клуба в досуговом центре парка «Елочки».
Волонтерский клуб — это площадка для тех, кто хочет участвовать в добрых инициативах, знакомиться с единомышленниками и быть полезным городу. Участники обмениваются идеями, планируют акции и находят новые направления для совместной работы. Приходите 12 декабря в 17:00 в парк «Елочки».
В парках Домодедово проходят:
•Активные тренировки — забеги, занятия с беговыми клубами, подвижные игры на свежем воздухе.
•Творческие мастер-классы — мастерские для детей и взрослых, занятия по декоративно-прикладному творчеству.
•Образовательные лекции — открытые встречи и познавательные беседы на площадках лесопарков.
•Детские игровые программы — эстафеты, спортивные и развлекательные активности.
•Туристические клубы — прогулки по лесопаркам.
•Вечерние развлекательные программы.
•Спектакли и галереи.
•Настольные игры и клубные встречи.
Программа формируется так, чтобы жители могли находить полезные, творческие и активные занятия в удобный день недели. Парки остаются комфортной площадкой для общения, семейного отдыха и развития городских инициатив.
