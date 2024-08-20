В парке Электрогорска проводится акарицидная обработка от клещей

Во вторник в городском парке Электрогорска проводится акарицидная обработка от клещей. Противоклещевую обработку производят путем опрыскивания травы и земли специальным веществом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Используют для этого разрешенные в стране быстроразрушающиеся в окружающей среде акарициды.

Средство безопасно для человека и теплокровных обитателей планеты. Тем не менее во время обработки и некоторое время после нее от прогулок в парке стоит воздержаться. Карантин может длиться от одного часа до нескольких дней.

«Мы призываем всех жителей и гостей города быть внимательными и осторожными при посещении нашего парка в ближайшие несколько дней и по возможности ограничить себя и близких сегодня от прогулок по этой территории. Людям и животным допускается находиться на участке не раньше, чем через три часа после обработки, но полный допуск к обработанной территории разрешается через три дня после обработки», — отмечает руководство парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.