В парке Егорьевска в День защиты детей будут раздавать мороженое
Фото - © Центр культуры и досуга «Пегас», г. Егорьевск
30 мая в городском парке культуры и отдыха «Пегас» посетителей ждет концертная программа, посвященная Дню защиты детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
1 июня в 11:00 в парке «Пегас» детям раздадут любимое летнее лакомство — мороженое. А уже в 12:00 здесь стартует красочный флешмоб — рисование на асфальте, который добавит еще больше красок в яркую летнюю пору.
«Будет весело, музыкально и, конечно, вкусно, ведь детство — самое прекрасное и важное время в жизни каждого человека!» — отмечают организаторы мероприятия.
Кроме того, посетителям напоминают, что в парке работает летний кинотеатр. В День защиты детей здесь покажут художественный фильм «Непослушники» (12+).
Вход на все мероприятия свободный.
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