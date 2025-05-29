В парке Егорьевска в День защиты детей будут раздавать мороженое

1 июня в 11:00 в парке «Пегас» детям раздадут любимое летнее лакомство — мороженое. А уже в 12:00 здесь стартует красочный флешмоб — рисование на асфальте, который добавит еще больше красок в яркую летнюю пору.

«Будет весело, музыкально и, конечно, вкусно, ведь детство — самое прекрасное и важное время в жизни каждого человека!» — отмечают организаторы мероприятия.

Кроме того, посетителям напоминают, что в парке работает летний кинотеатр. В День защиты детей здесь покажут художественный фильм «Непослушники» (12+).

Вход на все мероприятия свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.