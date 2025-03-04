В парке Егорьевска пройдет детская программа «Веселые старты»

В егорьевском городском парке культуры пройдет спортивное мероприятие «Веселые старты». Детей ждут эстафеты с мячами, бег в мешках, перетягивание каната и другие активности. Их цель — создание атмосферы дружбы, взаимопомощи и позитива, сообщает пресс-служба администарции округа.

«Это не просто спортивное мероприятие, это настоящий праздник детства, где каждый ребенок может почувствовать себя победителем! Программа соревнований разработана таким образом, чтобы вовлечь всех участников, вне зависимости от их спортивной подготовки», — рассказали организаторы.

Детские мероприятия в горпарке всегда сопровождает музыка, яркие костюмы и поддержка болельщиков. Участие в соревнованиях помогает детям развивать ловкость, координацию, командный дух и зарядиться отличным настроением.

Программа проходит каждый вторник в городском парке культуры.

Начало в 11:00.

Адрес парка: Егорьевск, ул. Советская, д. 174.

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